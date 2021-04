Le vert est la couleur de l’espoir. C’est également la couleur de la Golf que nous avons entre les mains. Et quel vert! Il s’agit du vert Lofoten qui, combiné au brun-orange de l’habitacle, est encore plus culte. Difficile de faire mieux dans le style années 1970.

Volkswagen avait de grands espoirs pour la Golf. Tous les efforts réalisés précédemment pour lancer un modèle qui allait succéder à la Coccinelle aux ventes record, avaient été en vain. Financièrement, la société allait mal et la Golf devait remédier à la situation.

Présentation en mai 1974

La berline polyvalente Golf a été dévoilée en mai 1974, environ trois mois après la Scirocco, dont elle partageait la plateforme technique. Le choix de ne pas positionner la Golf comme l’héritière de la Coccinelle était délibéré, même si, en tant que pilier de la production, elle a fini par le devenir.

Avec un moteur transversal avant refroidi par eau, quatre cylindres en ligne, des roues avant motrices et un hayon arrière, la Golf n’avait pas grand-chose en commun avec la Coccinelle, si ce n’est le logo VW. Avec ses 3,7 mètres de long et 1,61 mètre de large, la Golf était plus courte et plus large et, avec son 1,41 mètre de haut, également plus basse que le modèle original plus en rondeur.



Au départ, le choix se limitait à un moteur 1,1 litre développant 50 ch ou à sa variante 1,5 litre de 70 ch. On pouvait opter pour l’équipement standard ou de luxe et toutes sortes d’options étaient proposées pour personnaliser la voiture selon ses propres besoins.

Légère, sûre et abordable

Affichant un poids de 750 à 805 kg, la Golf était légère. Pour autant, elle était sûre grâce à sa conception autoportante. En plus de cela, elle était abordable, avec des prix démarrant à 10’045 francs et allant jusqu’à 12’565 francs pour la quatre portes LS. Ceci dit, il fallait tout de même compter 395 francs pour un simple autoradio, installation comprise.

La VW Golf LS de 1976 est facile à manier. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com L’ancienne Golf présentait également une vue dégagée à l’arrière. Initialement, l’essuie-glace arrière n’était pas même disponible en option. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com Même si elle n’était pas présentée comme le successeur de la Coccinelle, dans les faits, la Golf en a largement assuré la relève. Daniel Reinhard / www.zwischengas.com

La version de 70 ch a particulièrement su convaincre par son tempérament sportif, comme la Coccinelle n'avait jamais pu le faire. Plus tard, la GTI avait encore plus à offrir, et une version diesel n’a pas tardé à suivre pour les plus économes. Mais c’est au volant d’une Golf LS de 1976 que nous prenons place, dont la cylindrée était déjà passée à 1,6 litre et la puissance à 75 ch.

Facile à manier

Pour conduire cette quatre portes verte, nul besoin de manuel ou de longues explications. On reconnaît immédiatement la commande d'éclairage et les fonctions des deux leviers de la colonne de direction sont parfaitement explicites. Le starter est automatique, il suffit de tourner la clé de contact pour faire tourner la Golf, sans grand tintamarre, mais sans pour autant passer complètement inaperçu.



De nos jours, une puissance de 75 ch n’est évidemment pas grand-chose, mais combinée à un poids à vide d'environ 800 kg, c'est largement suffisant pour une conduite dynamique. La vue dégagée à l’avant, le rayon de braquage serré de 10,5 mètres et le généreux vitrage font de la Golf un agréable compagnon de voyage qui ne manque ni de maniabilité ni de légèreté.