Seconde Guerre mondiale : La gourmette d’un soldat britannique exécuté en Alsace rendue à sa famille

Frederick Habgood a été exécuté par les nazis en juillet 1944. Mais ce n’est que ce dimanche que son bracelet, retrouvé par hasard, a été remis à son neveu.

Paul Habgood, le neveu de Frederick, et Anna Bernard, la jeune femme qui a trouvé la gourmette dans la fosse aux cendres du camp du Struthof.

Découverte dans la fosse aux cendres

Ovale, frappée des insignes de la Royal Air Force britannique et portant le nom et le matricule du sergent, cette gourmette n’était pas une médaille réglementaire, mais lui avait été remise en 1943 par des proches au Canada, où il s'«était formé en tant que navigateur», a raconté Paul Habgood.

«Nous ne ferons jamais le cadeau de l’oubli aux bourreaux et à ceux qui, aujourd’hui encore, nient ou minimisent leurs crimes.»

C’est Anna Bernard, étudiante de 21 ans alors vacataire sur le site, qui l’a exhumée en voulant récupérer un tuyau d’arrosage tombé dans la fosse. «J’ai vu un petit bout de chaîne qui dépassait, j’ai tiré et je me suis retrouvée avec le bracelet dans la main», explique-t-elle à l’AFP. «Je me suis dit, ‘ça, c’est pas rien, il y a le nom, le matricule dessus’ … »