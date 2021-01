Inquiétant? On a suffisamment écrit que les Xamaxiens n’appartenaient pas à ce fond de classement de Challenge League pour se rendre compte que 45 minutes pareilles face à la lanterne rouge le sont, oui. Andrea Binotto a énormément échangé avec ses joueurs, les oreilles de Jason Mbock ont sifflé comme rarement, comme pour mieux se rendre compte que NE Xamax se cherche encore, toujours.Les absences d’Igor Djuric, Mike Gomes puis rapidement Migjen Basha (touché, le demi a dû quitter le terrain dès la 21e) ont eu l’avantage de permettre le retour d’Yves Kaiser et Endrit Morina dans l’alignement rouge et noir. Deux des jeunes qui disposent des qualités pour certainement apporter beaucoup à cette équipe sur le long terme.

Reste qu’avant de penser à l’avenir, il convient de se sortir de la gonfle. Le petit miracle de la 52e fait partie des événements qui doivent contribuer au déclic neuchâtelois. On peut le résumer en une phrase: un long dégagement de Laurent Walthert, la panique dans la défense tessinoise (déjà expulsé à l’aller, le Genevois Mathis Magnin fait plutôt pâle figure sur son intervention) et une conclusion rageuse de Louis Mafouta après un sprint qui a laissé tout le monde sur place plein axe.Au sein d’une rencontre qui n’avait rien d’une partie de plaisir pour un avant-centre, on a aimé la performance du Centrafricain, qui ne s’est pas caché et qui a trouvé en son but une juste récompense. Pour le reste, il est évident que Xamax devra produire infiniment plus s’il entend assez vite se sortir de cette indigne lutte pour le maintien. Même si pour l’instant, dans le contexte actuel, on veut bien que le style passe après le résultat.