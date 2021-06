Espagne : La grand-messe du mobile revient en mode «zombies»

Les organisateurs du salon de Barcelone prennent le risque d’une édition physique mais en version réduite et sans la présence de la plupart des grands acteurs de la branche.

Le congrès se tiendra du 28 juin au 1er juillet dans un format hybride, mêlant conférences virtuelles et stands installés dans le Palais des Congrès de la grande ville espagnole.

Cette réunion, qui se tient alors que les ventes de smartphones rebondissent après avoir plongé en 2020, est habituellement l’occasion pour les grands groupes de présenter nouveaux modèles et innovations technologiques, lors d’événements à grand spectacle.

Par écrans interposés

Mais contrairement aux années précédentes, aucun fabricant majeur n’a annoncé la présentation d’un nouveau téléphone à Barcelone, même si quelques petites sociétés chinoises et européennes devraient dévoiler de nouveaux appareils.

De nombreux poids lourds du secteur ne seront présents que par écrans interposés: le coréen Samsung, le finlandais Nokia, les américains Google et Facebook ont préféré ne pas envoyer d’employés à Barcelone, par crainte du Covid-19.

Huawei en physique

Le chinois Huawei, cible de sanctions américaines qui plombent ses ventes, sera le plus grand groupe présent physiquement.

«Édition zombie»

Les participants devront présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures pour accéder à l’événement, porter des masques de haute protection FFP2 et suivre un sens de circulation dans les allées.

Elon Musk et Bon Jovi

Les diverses conférences se pencheront aussi sur le déploiement mondial des réseaux d’internet ultrarapides 5G et sur la hausse de la demande pour les objets connectés et la télémédecine provoquée par la pandémie.

Gros potentiel

Mais elles devraient rebondir de 7,7% cette année, et continuer à grimper jusqu’en 2025, en raison d’un regain de demandes des pays développés, où les consommateurs avaient freiné leurs achats pendant la pandémie, et «d’une reprise plus rapide qu’espéré» dans les principaux marchés émergents, a expliqué l’analyste d’IDC Ryan Reith à l’AFP.