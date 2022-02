Thomas Bach: «Dans les deux prochaines semaines, vous allez tous vous battre pour le même but, mais en habitant dans le même Village. Là où il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte. Dans ce monde fragile, où les conflits et la méfiance augmentent, on montre qu'il est possible d'être adversaire, mais de se respecter et de vivre ensemble. C'est ça la mission des JO. Nous rassembler, construire des ponts et pas des murs. Unifier l'humanité dans toute sa diversité.»