Faune sous-marine : La grande araignée de Méditerranée sauvée par des scientifiques corses

Le laboratoire français Stella Mare a annoncé lundi avoir réussi à faire naître plus de 1200 juvéniles. Une avancée qui doit assurer la préservation de cette espèce protégée de gros crabe.

Ces chercheurs ont réussi à obtenir «plus de 1200 juvéniles» (ndlr: des individus n’ayant pas encore leur taille adulte) de cette «espèce protégée» au niveau européen, puis à garantir «la survie de plus de 70%» d’entre eux à ce jour, a annoncé la plateforme Stella Mare, un laboratoire situé à Biguglia, en Haute-Corse, et dépendant de l’Université de Corse et du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS).