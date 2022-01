Météo : La Grande-Bretagne enregistre son jour de l’An le plus chaud

Une température de plus de 16 degrés a été enregistrée samedi à Londres, a indiqué le service météorologique britannique (Met Office). Sur le continent européen aussi, une très grande douceur a été observée ces derniers jours.

«Ce record de chaleur pour la Nouvelle année 2022 est dû à un flux d’air chaud subtropical provenant des Açores», a précisé le service météo. Cela ne va toutefois pas durer, a-t-il prévenu, avec l’arrivée dans la semaine de «vents froids en provenance de l’Arctique provoquant des gelées nocturnes, et de la neige pour certains d’ici mardi».

Le Royaume-Uni avait déjà enregistré vendredi sa Saint-Sylvestre la plus chaude, avec 15,8 degrés en journée dans le Somerset (sud-ouest de l’Angleterre) et jusqu’à 16,5 degrés en soirée à Bala, ville du nord du Pays de Galles. Le précédent record de la Saint-Sylvestre remontait à 2011 quand une température de 14,8 degrés avait été mesurée à Colwyn Bay, ville balnéaire du Pays de Galles.

Une grande douceur enregistrée

Cette année, le temps au Royaume-Uni a été «dans son ensemble légèrement plus chaud et plus sec que la moyenne, avec cependant des variations à travers le pays, surtout en ce qui concerne les précipitations», avait indiqué jeudi, dans un communiqué, Mike Kendon, du Centre d’information climatique national du Met Office.