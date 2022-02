Fin du «Lait équitable» A la Migros – «La grande distribution n’a pas à imposer de normes de production»

Les normes de production IP-Suisse, c’est quoi?

Le but du label est d’approvisionner les consommateurs avec des denrées de haute qualité, produites dans des conditions respectueuses de l’environnement et des animaux. Les matières premières doivent notamment provenir exclusivement de Suisse. Le fourrage n’a pas le droit de contenir de l’huile de palme et le soja, contenu dans le fourrage, et doit provenir de cultures durables.