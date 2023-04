Journée de la bonne action: «La grande flambée des prix est terminée»

Le CEO de Coop répond à nos questions dans le cadre de la «Journée de la bonne action» 20min/Tarek El Sayed

La Journée de la bonne action a acquis une grande notoriété. Êtes-vous fier que votre idée ait pris une telle ampleur?

Lorsque nous en avons eu l’idée, nous espérions que cela deviendrait quelque chose de grand. Mais on ne peut jamais savoir. Aujourd’hui, c’est vraiment génial de voir que l’on peut inciter les gens à faire quelque chose pour les autres ou pour l’environnement. Ce n’est pas moi qui ai eu l’idée de la Journée de la bonne action – j’ai de super collaborateurs pour cela. Mais j’ai insisté pour que nous réfléchissions à cette question de manière approfondie.

Quelle bonne action ferez-vous le 6 mai?

Je vais travailler pendant une journée dans l’atelier de la Fondation Brändi, qui emploie des personnes handicapées. Nous allons emballer des vis et des clous qui seront ensuite vendus chez Jumbo. Comme la Journée de la bonne action tombe un samedi, les employés auraient normalement congé, mais ils viennent travailler spécialement pour cette journée particulière (rires). Bien sûr, ce jour de congé sera compensé.

Pourquoi avez-vous choisi cet engagement?

En tant que Lucernois, je connais bien la Fondation Brändi. Coop collabore avec elle depuis 30 ans, par exemple pour l’assemblage de certains produits. C’était aussi important pour moi de pouvoir intégrer des personnes handicapées dans les magasins Coop, ce que nous avons réussi à faire.

Changeons de sujet. L’inflation en Suisse est très élevée. Dans quelle mesure cette question préoccupe-t-elle Coop?

Pendant de nombreuses années, l’inflation n’a pas vraiment été un souci. De 2011 à 2021, elle n’a été que de 2,5%, et il y a même eu une baisse des prix pour les denrées alimentaires. Une année avec près de 3% d’inflation est un défi. Nos acheteurs ont été mis à rude épreuve. Mais nous ne nous sommes pas simplement contentés d’accepter toutes les majorations des fournisseurs.

À quel point les produits sont-ils devenus plus chers?

Dans nos supermarchés, les produits alimentaires ont globalement augmenté de 1,4% en 2022, et cela devrait se poursuivre cette année à un rythme similaire. La bonne nouvelle, c’est que la grosse flambée des prix est terminée. Nous avons à nouveau réduit récemment les prix de 60 produits, tels que le café, les couches et le fromage. Et d’autres baisses vont suivre.

Beaucoup de gens ont l’impression que les hausses de prix sont très rapides, mais que les fournisseurs prennent toujours beaucoup de temps pour les baisser. Est-ce vrai?

Non, pas du tout. Nos acheteurs réclament des baisses de prix lorsque les matières premières redeviennent moins chères. Ce qui me réjouit, c’est que selon les derniers relevés de prix, les détaillants allemands ne sont plus systématiquement moins chers que nous. Cela vaut par exemple pour les fruits et légumes importés, la mozzarella ou encore certains articles de marque.

Le tourisme d’achat n’est donc plus un problème majeur pour vous?

Nous luttons contre le tourisme d’achat depuis des années. Par rapport à 2019, il a tout de même diminué de 20 à 30%. Mais la totalité du tourisme d’achat équivaut toujours au chiffre d’affaires de tous les supermarchés Coop réunis. Je souhaiterais que les gens fassent leurs achats près de chez eux et non à l’étranger, ne serait-ce que pour des raisons de durabilité.

Vous intéressez-vous à la concurrence étrangère

Oui, bien sûr. Récemment, je me suis rendu dans le sud de l’Allemagne où j’ai visité l’un des centres commerciaux les plus récents. Je n’ai pas été particulièrement impressionné, et étais aussi content. Nos nouveaux magasins et centres commerciaux sont clairement mieux que ceux d’Allemagne. Pour le commerce de détail, l’expérience d’achat est le facteur décisif.

Quelles sont les nouveautés que vous prévoyez en termes d’expérience d’achat?

Nous investissons chaque année près d’un milliard de francs dans la rénovation de nos magasins. D’ici 2025, la moitié de nos quelque 1000 magasins seront dotés d’un nouveau concept. Auparavant, un magasin était rénové tous les 20 ans environ, alors qu’aujourd’hui, c’est plutôt tous les 10 à 15 ans.

Quelle taille de magasin a de l’avenir?

La fréquence des achats a considérablement augmenté. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui font leurs courses trois à quatre fois par semaine, et non plus une fois, pour acheter des produits frais. La tendance est donc aux petits magasins de proximité. Une petite Coop de 500m2 propose 6000 à 7000 articles. C’est trois fois plus qu’un discounter.

L’époque des grands centres commerciaux est-elle donc révolue?

Non, il faut des grands et des petits magasins. Les hypermarchés et les centres commerciaux sont intéressants pour nous là où nous avons une couverture plus faible. Mais aujourd’hui, il est souvent impossible d’obtenir des permis pour les grands projets.

Regardons l’assortiment Coop. En tant que boucher de formation, cela vous gêne-t-il que les clients achètent de moins en moins de viande?

La consommation de viande diminue progressivement. Les gens se nourrissent de manière de plus en plus équilibrée. La viande de porc est la plus touchée, la volaille connaît même une légère croissance. Le fait que les gens ne mangent plus de la viande tous les jours est une évolution positive. Il existe suffisamment d’alternatives aux protéines. Nos produits végétaliens et végétariens ont récemment connu une croissance de 5%.

Quel est votre objectif en matière de produits végétaliens et végétariens?

Nous avons pu lancer 300 nouveaux produits l’an dernier. Nous disposons désormais de 1800 articles végétaliens ou végétariens et l’assortiment va continuer à s’étoffer. Notre objectif est que les matières premières des produits véganes ou végétaliens soient plus souvent produites en Suisse.

Y a-t-il un article de marque que vous aimeriez avoir mais que vous ne pouvez pas obtenir?

Dans nos supermarchés, nous avons tous les articles de marque que nous souhaiterions avoir. Il n’en va pas de même pour la parfumerie d’importation. Nous n’avons malheureusement pas accès à certains parfums de prestige. Ils veulent un environnement différent.

Et qu’en est-il de Nespresso?

La vague Nespresso en Suisse est terminée. Un mouvement inverse est en train de se produire. Aujourd’hui, le café en grains est en plein essor. De nombreux ménages ont désormais une machine à café barista. C’est la raison pour laquelle nous misons sur des variétés de café spéciales. Le nombre de capsules de café dans les rayons va diminuer.



