La grande liberté sur quatre roues

Pour les campings suisses et les locations de camping-cars, l’été 2020 a été du pain bénit. Les 26 sites de TCS Camping ont enregistré 606’000 nuitées à ce jour, soit 13% de plus qu’en 2019, qui était une année record. 90% des campeurs étaient des Suisses. Dans certaines régions, l’essor a même été encore plus important. Les Grisons, par exemple, ont connu une véritable ruée vers l’or: la hausse des fréquentations y a atteint 47%. Les fabricants ont également écoulé leurs camping-cars comme des petits pains cette saison.

En quête de l’esprit camping

Chez Ford, on les appelle «Nugget» (pépite). Nous ne sommes cependant pas partis à la recherche d’or, mais bel et bien de l’esprit camping dont les fans inconditionnels ne cessent de vanter les mérites. Conduire des véhicules modernes comme le Ford Transit Custom Nugget est de toute façon devenu un jeu d’enfant. Notre véhicule d’essai avait une boîte automatique et 170 ch sous le capot, ce qui nous a permis de franchir aisément le col vers les Grisons. Il faut juste veiller à la hauteur du véhicule et sur les chantiers d’autoroutes, on oublie la voie de gauche en raison de sa largeur. De toute façon, avec un van, l’objectif n’est, pour une fois, pas la route.

C’est bel et bien le fait qu’à l’arrivée, on n’ait plus besoin de réserver une chambre d’hôtel et un restaurant. Notre Nugget offrait un couchage de deux lits doubles, un réfrigérateur, un toit relevable, une table de camping et une cuisine intégrée avec gazinière. Et, cerise sur le gâteau, il y avait même un chauffe-eau et une douche extérieure, qui permettait de se rafraîchir. Idéal pour les campeurs sauvages, qui apprécient le calme de la nature et les lieux reculés, et qui se sont évidemment renseignés au préalable sur les endroits où le camping sauvage était autorisé.