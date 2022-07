Incendie : La grande oliveraie d’Amfissa, au centre de la Grèce, risque de partir en fumée

Plus d’une centaine de pompiers sont à pied d’œuvre pour circonscrire un violent feu de forêt, qui a déjà ravagé 300 hectares de terres agricoles et 900 de broussailles au pied du mont Parnasse.

Une dizaine d’hélicoptères, notamment, s’activent au-dessus d’Amfissa pour tenter de circonscrire l’incendie qui menace l’oliveraie d’Amfissa, qui comprend des centaines de milliers d’arbres dont certains sont centenaires. Photo d’illustration/AFP

Onze bombardiers d’eau, une dizaine d’hélicoptères et plus d’une centaine de pompiers luttaient mardi, contre un violent feu de forêt qui menace l’oliveraie d’Amfissa, l’une des plus importantes dans le centre de la Grèce, ont annoncé les pompiers. Les flammes ont déjà brûlé 300 hectares de terres agricoles et 900 hectares de broussailles, a indiqué aux médias, Yannis Artopios, porte-parole des soldats du feu. Une enquête a été ouverte pour définir les causes de l’incendie.

Située au pied du mont Parnasse et s’étendant jusqu’au golf de Corinthe, l’oliveraie de la ville d’Amfissa, chef-lieu de la préfecture de Phocide (ou Fokida) situé à 280 km au nord d’Athènes, comprend des centaines de milliers d’oliviers dont certains sont centenaires. L’incendie s’est déclaré lundi après-midi, près du village de Sernikaki, à 15 km du site archéologique antique de Delphes, sans toutefois le menacer, selon les autorités. Attisé par des vents forts allant jusqu’à 70 km/h, le feu s’est rapidement propagé vers l’oliveraie d’Amfissa.

Des dizaines de petits et moyens feux de forêt se sont déclenchés ces derniers jours en Grèce, ayant brûlé surtout broussailles et forêts. La protection civile a prévenu, le week-end dernier, qu’en raison de vents forts et des températures allant jusqu’à 35 degrés, «le risque de feux était très élevé» cette semaine, dans certaines régions. Mardi après-midi, la pinède de la localité balnéaire de Porto Germeno, au pied du mont Gerania, à environ 65 kilomètres à l’ouest d’Athènes, était la proie des flammes: 130 pompiers épaulés de cinq bombardiers d’eau et de six hélicoptères ont été envoyés sur place. Une partie de ce mont avait été ravagée, l’été dernier, par un important feu.

52 feux de forêt en 24 heures

Dans l’ouest du Péloponnèse, un incendie qui s’est déclaré dimanche, dans la préfecture d’Ilia, «n’a pas été encore circonscrit», a indiqué mardi, un responsable du bureau de presse des pompiers. Et dans l’Est, près du village de Kranidi, un incendie de forêt s’est également déclaré lundi, et un hôtel a dû être évacué par précaution. «Cinquante-deux feux de forêt se sont déclarés les dernières 24 heures à travers le pays», a indiqué lundi soir, Yannis Artopios, soulignant que les pompiers se trouvaient sur le pied de guerre.

L’été dernier, l’île grecque d’Eubée (photo) avait été ravagée par d’intenses incendies, attisés par des températures caniculaires. AFP

L’été dernier, la Grèce et surtout l’île d’Eubée, près d’Athènes, avaient été frappées par des températures caniculaires et de violents feux de forêt, qui avaient ravagé 103’000 hectares et fait trois morts. Les autorités avaient attribué le désastre au changement climatique, mais des ONG environnementales avaient relevé des défaillances dans le système de prévention. Pour renforcer ses moyens, le gouvernement grec a demandé, dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile, à ses partenaires européens de déployer préventivement cet été des pompiers en provenance de plusieurs États membres. Au total, 250 pompiers européens, français, allemands, bulgares, roumains, finlandais et norvégiens, participent à ce dispositif, depuis le 1er juillet.