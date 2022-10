Planète Terre : La grande pauvreté ne sera pas éradiquée d’ici 2030

Pandémie dévastatrice

Environ 70 millions de personnes ont basculé dans l’extrême pauvreté en 2020, selon la BM, qui a estimé à près de 720 millions le nombre de personnes vivant avec moins de 2.15 dollars par jour à la fin de l’année 2020. Et pour cause: durant la pandémie, les 40% les plus pauvres ont vu leurs revenus, souvent issus de l’économie informelle dans de nombreux pays, baisser en moyenne deux fois plus que les 20% les plus riches, entraînant de fait une hausse des inégalités, une première sur les dernières décennies.