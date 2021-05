Motocyclisme - La grande peur de Marc Márquez

Fabio Quartararo (Yamaha) en pole position sur le circuit de Jerez de la Frontera? Ce n’est pas une surprise. Son collègue de marque Franco Morbidelli deuxième, après avoir dû passer par le purgatoire de la première partie des qualifications? C’est la preuve supplémentaire d’un immense talent. Jack Miller (Ducati) qui retrouve le sourire et la première ligne? C’est la garantie de voir une Desmosedici en tête... au premier virage, peu après 14 heures ce dimanche.

Dupasquier rate son coup

En Moto2, le leader du championnat, l’Australien Remy Gardner (Kalex) , obtient sa première pole de la saison, en établissant un nouveau meilleur chrono absolu du circuit andalou: dimanche à 12h20, il aura à ses côtés en première ligne les Italiens Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Thomas Lüthi? Le Bernois poursuit malheureusement sa descente aux enfers; toujours loin du compte à chaque séance, le plus capé des pilotes de la catégorie ne partira que de la neuvième ligne (26e chrono), sa pire qualification depuis le GP d’Aragon de l’an dernier.

Les espoirs suisses – en plus de ceux que représente Dominique Aegerter, en MotoE – reposaient donc sur les épaules du Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM), excellent vendredi en Moto3 et qui, malheureusement, a totalement raté son coup au moment décisif des qualifications, le Fribourgeois lançant son dernier run trop tard. Il se retrouve au centre de la cinquième ligne, mais très bien entouré avec, d’un côté, le leader du championnat Pedro Acosta et de l’autre, le dauphin actuel du nouveau phénomène, Jaume Masia.