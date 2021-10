Crise migratoire : La Grèce accusée de priver de nourriture des milliers de migrants

Vingt-six ONG affirment ce lundi que les autorités grecques détournent l’aide alimentaire destinée aux réfugiés vivant dans les camps situés sur le continent. Le gouvernement s’en défend.

Une vingtaine d’ONG accusent les autorités grecques de détourner l’aide alimentaire européenne et de priver de nourriture plus de 30’000 migrants vivant dans le pays.

«Bien que les pratiques diffèrent d’une région à une autre, on estime en gros que 60% des personnes vivant dans les camps sur le continent ne reçoivent pas de nourriture», ont indiqué les 26 ONG, dont le Conseil grec des réfugiés et le Comité international de secours.

Plusieurs ONG ont diffusé leur appel sur Twitter, accompagné de cette question: «Are you eligible to eat?» (« ê tes-vous éligibles pour un repas?»). Le message a été relayé par de nombreux internautes, souvent suivi de la phrase «Are you Syrious?» jeu de mots entre serious («sérieux») et Syrian («Syrien»).