Anniversaire : La Grèce célèbre en grande pompe le bicentenaire de son indépendance

La Grèce célèbre jeudi en grande pompe le bicentenaire de sa guerre d’indépendance de l’Empire ottoman, en présence de quelques dirigeants étrangers, même si la pandémie prive le grand public des festivités.

Face au parlement grec, la place de la Constitution (Syntagma) à Athènes a été drapée de 200 drapeaux bleu et blanc.

Face au parlement grec, la place de la Constitution (Syntagma) à Athènes a été drapée de 200 drapeaux bleu et blanc, dans l’attente du défilé militaire en costumes d’époque traditionnels. Le 25 mars, fête nationale grecque, marque le début de l’insurrection en 1821 qui conduisit à l’indépendance de la Grèce face à l’Empire ottoman deux ans plus tard.

Pour les 200 ans de la révolution grecque, les festivités se déroulent en présence de représentants du Royaume-Uni, de la Russie et de la France, les trois grandes puissances qui avaient aidé la Grèce à devenir un État souverain.

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, le prince Charles, héritier du trône britannique, la ministre française des Armées Françoise Parly, le président chypriote Nicos Anastasiades y assisteront aux côtés de la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou et du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Tensions avec Ankara

C’est sur les ruines de l’Empire ottoman qu’a été fondée en 1923 la Turquie moderne, un voisin avec lequel la Grèce entretient toujours des relations tendues. Les tensions sont montées d’un cran l’été dernier avec l’envoi d’un navire turc de recherches sismiques, dans une zone disputée de Méditerranée orientale considérée riche en hydrocarbures. La France avait déployé temporairement deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de la marine nationale.

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine s’est également réjoui des liens particuliers historiques entre la Russie et la Grèce, promettant de «continuer à renforcer nos relations en prolongeant cette histoire et cette tradition».

La population privée de festivités

Lors du défilé militaire de jeudi, le public n’est pas autorisé à se retrouver dans les rues, la Grèce étant sous confinement depuis presque cinq mois pour endiguer la pandémie de coronavirus dont les deuxième et troisième vagues ont été beaucoup plus virulentes que celle du printemps dernier.

Environ 6000 policiers, drones et snipers ont été déployés à Athènes pour assurer la sécurité et veiller au respect des restrictions de circulation. Deux manifestations prévues en marge de la célébration officielle, l’une de groupes nationalistes et l’autre pour protester contre de récents incidents de répression policière, ont été interdites, selon une source policière.