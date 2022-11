Athènes : La Grèce définit 51 produits à bas prix pour contrer l’inflation

Les supermarchés de Grèce sont obligés à partir de mercredi de constituer «le panier du ménage», une liste de produits de consommation courante à des prix plus bas.

Le ministre grec du Développement et des Investissements Adonis Georgiadis. AFP

Outre les produits d’alimentation de base allant du pain et du lait au sucre, en passant par le café et les aliments pour bébés, la liste comprend également des produits d’hygiène et de nettoyage, selon le ministère du Développement et des Investissements.

«Notre but est de protéger le consommateur face à la crise inflationniste mondiale», a écrit le ministre sur Twitter, qui s’est rendu mercredi matin dans des chaînes de distribution pour évaluer l’application de la mesure.

Les produits du «panier du ménage» porteront un «étiquetage spécial» tandis que les consommateurs ont la possibilité d’évaluer les prix sur un site créé par le ministère. L’objectif de cette mesure est de lutter contre «des phénomènes de spéculation» sur fond d’explosion de l’inflation ces six derniers mois en Grèce. Son taux a dépassé la barre de 10% dans le pays. En septembre, l’inflation a enregistré une augmentation de 12% sur un an; le prix du gaz a plus que quadruplé (+332%).

Le «panier du ménage» fait partie d’une série d’aides annoncées récemment par le gouvernement conservateur pour soutenir surtout les bas revenus qui voient les factures d’électricité et des carburants grimper, comme partout en Europe, en raison du conflit en Ukraine. «Nous n’encourageons pas les distributeurs à augmenter trop le nombre des produits du panier du ménage car ils ne pourront pas réduire les prix», a précisé Adonis Georgiadis mardi soir sur la télévision privée Mega.