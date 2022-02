Omnisports : La Grèce frappe fort dans la lutte contre le hooliganisme

Le ministère des Sports grec a annoncé une série de mesures destinées à endiguer la violence des fans, dont la fermeture immédiate et temporaire de tous les clubs de supporters, quelle que soit la discipline.

Peines maximum augmentées

Selon M. Avgenakis, des conditions plus strictes vont être mises en place pour l'enregistrement et la gestion des clubs de supporters. Chaque équipe ne pourra plus accepter qu'un seul club de supporters, au lieu de plusieurs jusqu'à maintenant. «L'enregistrement des membres (ndlr: d'un club de supporters) sera numérique et remis à jour chaque été. La licence (ndlr: du club de supporters) sera révoquée dès que deux de ses membres, au moins, seront poursuivis pour des faits de violence liés à leur activité de fan», a ajouté le vice-ministre des Sports.