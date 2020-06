Abus

La Grèce garde ses migrants confinés sous un «faux prétexte»

Le gouvernement grec a, pour la quatrième fois, prolongé le confinement des migrants dans ses camps, utilisant «l'excuse de la santé publique» estime un spécialiste de Médecins Sans Frontières.

«Aucun cas positif»

Le coronavirus, juste une excuse

«Les gens dans les camps ne représentent pas une menace» mais sont au contraire «une population à risque qui doit être évacuée du camp», selon lui, aussi vite que possible, plutôt que de continuer à les confiner «avec l'excuse et la justification de la santé publique». «C'est une rhétorique extrêmement dangereuse», a-t-il dénoncé, car les migrants «risquent d'être stigmatisés encore plus à cause du coronavirus».