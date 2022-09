Mer Egée: La Grèce «prête à affronter» ceux qui «menacent» son territoire

Mer Égée : La Grèce «prête à affronter» ceux qui «menacent» son territoire

En recevant Kyriakos Mitsotakis (à gauche), Emmanuel Macron a pour dénoncé des «provocations et propos inacceptables remettant en cause la souveraineté de la Grèce» de la part du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Il a cité les six avions de combat Rafale et les trois frégates de défense et d’intervention achetées en mars par Athènes, et a remercié la France de son soutien face aux «provocations» de la Turquie. «Nous sommes toujours ouverts à la discussion et au dialogue», a toutefois ajouté le Premier ministre grec.