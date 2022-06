Pandémie : La Grèce tombe le masque pour la saison touristique

Dès mercredi et pour au moins 3 mois, il ne sera plus obligatoire de se couvrir le visage dans les espaces clos. Sauf dans les transports urbains – métro, tramway, bus – les EMS et les hôpitaux.

Jusqu’à présent, le masque restait obligatoire en intérieur, comme ici au Musée archéologique d’Athènes. AFP

Le port du masque est suspendu en Grèce dans les espaces clos à partir de mercredi et au moins pour trois mois. À la mi-mai, le ministre de la Santé, Thanos Plevris, avait annoncé la suspension des mesures pour endiguer la pandémie du coronavirus en vue de l’ouverture de la saison touristique mais surtout en raison «des données épidémiologiques et des recommandations des experts». Le ministre avait toutefois indiqué que toutes les mesures pour endiguer la pandémie devraient être réexaminées au 1er septembre, après la saison estivale.

À l’exception des transports urbains – métro, tramway, bus – les maisons de retraite et les hôpitaux, le port du masque pour se protéger du Covid-19 n’est plus obligatoire dans les commerces, banques ou services publics. Dans les écoles, les élèves ne doivent porter le masque que pendant les examens de fin d’année. Pour les bateaux, aucune décision précise n’a été prise jusqu’ici mais les autorités recommandent le port du masque quand il y a trop de monde.

Le tourisme, vache à lait de l’économie grecque

L’économie grecque dépend du tourisme, qui compte pour près du quart de son PIB. Dès le mois de février, Athènes avait déjà commencé à alléger le dispositif mis en place pour endiguer la pandémie, en suspendant le test de dépistage obligatoire pour les voyageurs arrivant en Grèce et munis d’un certificat de vaccination européen.

Ces dernières semaines, le nombre de décès et de cas d’infection par les variants du Covid-19 en Grèce a progressivement baissé: mardi, le pays avait enregistré 5080 infections tandis que le nombre total des personnes infectées depuis l’apparition de la pandémie en février 2020 s’élève à 3’453’229. Comptant 10,7 millions d’habitants, la Grèce a déploré jusqu’ici environ 29’800 décès. Plus d’une dizaine de morts sont toujours enregistrés quotidiennement.