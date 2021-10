Hollywood – L’industrie du cinéma américain évite de justesse la paralysie

États-Unis : La grève des équipes de tournage de Hollywood a été évitée

Un accord sur les conditions de travail de certains employés techniques de l’industrie américaine du cinéma a permis d’éviter une paralysie du secteur.

Blocage

Périodes de repos

«Nous avons affronté certaines des entreprises technologiques et de divertissement les plus riches et les plus puissantes du monde, et nous avons obtenu un accord avec l’AMPTP qui répond aux besoins de nos membres», a ajouté Matthew Loeb. L’AMPTP a confirmé l’accord à la chaîne CNN, sans commenter davantage.