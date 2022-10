Genève: Un chauffeur: «Une seule journée de grève, c’est insuffisant»

Sandrine, technicienne TPG et ancienne chauffeuse, 45 ans, 17 ans de boîte: «Dans cette grève, il y a une vraie cohésion entre les corps de métier (chauffeurs, techniciens, etc.) mais aussi entre nouveaux et anciens. On se bat tous ensemble pour nos conditions de travail! Ce qui me frustre, par contre, c’est que nos revendications pour cette grève ne représente que la pointe de l’iceberg. De manière générales, nos conditions de travail sont de plus en plus ardues en raison de l’amplitude des horaire ou encore du stress par rapport au trafic ou à la clientèle. On fait un métier difficile.»