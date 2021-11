Canton de Neuchatel – La Grève du climat veut adapter l’économie au changement climatique

Canton de Neuchâtel : La Grève du climat veut adapter l’économie au changement climatique

Des militants ont déposé une motion populaire proposant une «reconversion éco-sociale» du Canton, et des mesures de soutien aux travailleurs touchés par la transition.

En effet, rappelle le groupement écologiste dans un communiqué, des métiers seront appelés à changer ou à disparaître «à cause du dérèglement climatique ou des mesures prises pour le contrer». Son texte demande des mesures d’accompagnement pour ces travailleurs.

Pour être proactif de ce changement, l’association demande d’ailleurs justement au parlement de mener «une transition écologiquement durable et socialement juste de l’économie neuchâteloise» dans le but de limiter le réchauffement et ses conséquences sociales.