La grève du contrôle aérien français irrite les compagnies

À cause de la grève des contrôleurs aériens français, les avions sont trop souvent cloués au sol ou doivent contourner la France.

Plusieurs compagnies aériennes européennes de premier plan ont manifesté, mercredi, leur exaspération face aux grèves de contrôleurs aériens français, qui leur coûtent cher, selon elles, en provoquant retards et annulations. Elles ont appelé la Commission européenne à intervenir.

«Lors des trois premiers mois de l’année dernière, il y a eu trois jours de grève des contrôleurs aériens français. Depuis le début de l’année, on en est à 23. Et ça continue», a lancé le patron de la compagnie aérienne low cost Ryanair, Michael O’Leary, au nom de l’association Airlines for Europe (A4E), réunie en symposium à Bruxelles.