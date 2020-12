Suisse : La Grève pour l’Avenir annonce une grande journée d’actions

Initiée par le mouvement de la Grève du Climat, la Grève pour l’Avenir va organiser une journée d’actions le 21 mai prochain afin de renforcer la lutte contre les crises climatique, sociale et sanitaire.

Diverses formes d’actions sont prévues le 21 mai, comme des grèves, des événements éducatifs et des actions décentralisées. L’objectif est de lutter contre la «catastrophe globale» représentée par les crises climatique, sociale et sanitaire.

La responsabilité de la Suisse

Parmi les pistes d’actions, le mouvement revendique notamment de gérer les investissements réalisés par la place financière, de contribuer à un changement de politique énergétique, ou d’agir contre les grandes entreprises de l’agroalimentaire et des matières premières qui ne respectent pas les droits des personnes et de l’environnement.

Il s’agit également de s’opposer aux accords internationaux ayant des effets désastreux pour la planète et de promouvoir le développement de structures alternatives et l’organisation démocratique de la société, relève la Grève pour l’Avenir. Cette dernière veut par ailleurs protéger et étendre les droits des travailleurs, des peuples indigènes et des réfugiés.