Trains : La grève va perturber le trafic ferroviaire entre la Suisse et Paris

Plusieurs trains au départ de Genève et Lausanne sont supprimés ces 30 et 31 janvier en raison de la 2e journée mardi du mouvement social contre la réforme des retraites en France.

La grève devrait être encore très suivie mardi dans les transports publics français pour la 2e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, après la première du 19 janvier. Des perturbations sont à prévoir dans toute la France, du TGV aux TER et RER et dans le métro parisien. Le mouvement social a aussi des conséquences sur le trafic ferroviaire entre la Suisse et Paris ces 30 et 31 janvier. Plusieurs TGV Lyria sont supprimés.