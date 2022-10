Escalade : La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi accueillie en héroïne à Téhéran

Le voile est obligatoire pour toutes les femmes dans l’espace public en Iran, et la République islamique impose aux sportives iraniennes de le porter lorsqu’elles disputent des compétitions à l’étranger sous les couleurs nationales.

À deux reprises depuis mardi, Elnaz Rekabi, 33 ans, a présenté des «excuses» et expliqué que son foulard avait glissé par erreur. Mais des militants des droits humains ont estimé que ces déclarations, devant la presse et sur les réseaux sociaux, avaient pu être obtenues sous la pression.

«Elnaz est une héroïne», «Bravo Elnaz», ont crié des dizaines de personnes rassemblées à l’aube devant le terminal de l’aéroport de Téhéran pour accueillir la jeune femme sous les applaudissements et les hourras, brandissant des téléphones portables pour la filmer.

La foule, où se trouvaient des femmes ne portant pas le voile, a entouré une camionnette et une voiture où a pris place la sportive.

«Le monde et le peuple iranien auront le regard tourné vers la manière dont Elnaz Rekabi sera traitée», a indiqué le département d’État américain, en faisant état «d’informations selon lesquelles elle a fait l’objet de menaces et d’intimidation» de la part des autorités.

Inquiétude pour sa sécurité

L’accueil à l’extérieur de l’aéroport est «digne d’une héroïne, y compris de la part de femmes sans le voile obligatoire. Les inquiétudes demeurent pour sa sécurité», a commenté l’ONG Center for Human Rights in Iran (CHRI), basée en Iran.

Vêtue d’un blouson à capuche noir et d’une casquette de baseball, Elnaz Rekabi a été accueillie dans le terminal par ses proches, avant de s’adresser aux médias.

Elnaz Rekabi, sous une casquette et une capuche, a été reçue par le ministre des Sports, Hamid Sajjadi (à dr.).

«En raison du climat qui régnait pendant les finales de la compétition et du fait que j’ai été appelée à prendre le départ quand je ne m’y attendais pas, je me suis retrouvée emmêlée dans mon équipement technique (…). À cause de cela, je n’ai pas fait attention au foulard que j’aurais dû porter», a-t-elle raconté.