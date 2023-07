Maladies: La grippe aviaire fait rage chez les chats à travers le monde

Les symptômes chez les chats sont plus rapidement détectés grâce à leurs propriétaires que pour des animaux sauvages.

Les chats sont de plus en plus nombreux à contracter le virus H5N1 – une souche de la grippe aviaire – voire à y succomber aux quatre coins du monde: 34 en Pologne, 38 en Corée du Sud ou encore 6 aux États-Unis, rien que cette année. Des infections relevées car elles inquiètent rapidement les propriétaires qui notent des symptômes tels que la léthargie, la perte d'appétit et la difficulté à respirer chez leurs animaux de compagnie.