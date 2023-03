Lac de Neuchâtel: la grippe aviaire fait son apparition

Canton de Neuchâtel : La grippe aviaire fait son apparition au bord du lac de Neuchâtel

Après des signalements sur la Côte , au Tessin et à divers endroits en Suisse alémanique, c’est au tour du canton de Neuchâtel d’identifier formellement un premier oiseau mort, positif au virus H5N1.

D’autres volatiles également découverts sans vie le long du littoral sont en cours d’analyse. «L’apparition de la grippe aviaire dans le canton de Neuchâtel pour la première fois depuis plus de six ans vient rappeler l’importance d’appliquer les mesures de prévention ordonnées à l’échelle nationale en novembre dernier, notamment l’empêchement des contacts entre oiseaux sauvages et oiseaux domestiques», insiste le Canton, dans un communiqué.