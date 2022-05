Médecine : La grippe espagnole serait l’aïeule de la grippe saisonnière

Des chercheurs allemands ont réussi à séquencer l’ARN du virus de 1918 dans des échantillons de poumons d’époque préservés dans des musées. Leurs travaux sont parus mardi dans «Nature».

Pandémie respiratoire la plus dévastatrice du XXe siècle, la grippe de 1918-1919, dite «espagnole», a tué un total estimé de 50 à 100 millions de personnes. Son origine virale n’a été confirmée que dans les années 1930. Par la suite, des recherches ont identifié le coupable: un virus de grippe A de sous-type H1N1. Sébastien Calvignac-Spencer, spécialiste d’évolution virale à l’institut Robert Koch (Allemagne) et ses collègues ont eu accès à 13 échantillons de poumons gardés dans du formol dans des musées de Berlin et Vienne, datant de 1901 à 1931, dont six de 1918-1919. Et ils ont décelé des fragments d’ARN du virus de la grippe espagnole dans trois échantillons de 1918.