Après le Covid : La grippe pourrait battre des records cet hiver

Le virus se répand à toute vitesse à l’étranger comme en Suisse. Chez nous, les médecins tirent la sonnette d’alarme, car notre système de santé est déjà à la limite de ses capacités.

Les médecins redoutent l’épidémie de grippe en raison de la surcharge qu’elle pourrait engendrer sur les hôpitaux déjà mis à mal par deux ans de pandémie de Covid. 20min/Matthias Spicher

La grippe arrive à toute allure en Suisse et les cas annoncés augmentent fortement de semaine en semaine. «Les chiffres des années précédentes à la même période ont déjà été dépassés», selon Simon Ming, porte-parole de l’OFSP, interrogé par «20 Minuten». Ce sont les 15-29 ans qui semblent pour l’instant les plus touchés, et les foyers les plus importants se situent surtout aux Grisons et au Tessin.

En raison de la fin des gestes barrière

Cette grippe saisonnière démarre plus tôt que d’habitude, selon le corps médical. En cause, la levée des mesures de protection contre le Covid-19. «Les masques de protection et la distanciation sociale avaient permis d’empêcher non seulement le virus de Covid, mais aussi celui de la grippe de se propager ces deux dernières années», explique Huldrych Günthard, infectiologue à l’Hôpital universitaire de Zurich. «Sans ces mesures, ces virus et d’autres virus respiratoires ont désormais le champ libre et les gens tombent malades.»

La population la plus vulnérable est celle des bébés et des jeunes enfants. En effet, très protégés durant la pandémie, ils n’ont pratiquement pas été en contact avec le virus de la grippe et ne disposent pas des défenses immunitaires nécessaires, explique le praticien. «Ils s’infectent maintenant et transmettent les virus à grande échelle».

Depuis début novembre, le nombre de cas de grippe annoncés à l’OFSP ne cesse d’augmenter.

Retour du masque conseillé

Bonne nouvelle quand même: la souche de cette année n’est pas particulièrement dangereuse. Mais elle va quand même mettre fortement la pression sur les hôpitaux qui ne pourront pas faire face à une explosion de malades de la grippe, explique Huldrych Günthard. «Comme de nombreux soignants ont changé de métier pendant la pandémie et que de nombreux lits ont dû être fermés dans toute la Suisse, le système de santé est à la limite de ses capacités. Si de nombreux malades de la grippe s’y ajoutent, les hôpitaux pourraient devoir refuser leurs premiers patients», redoute-t-il.

Seuls moyens de se prémunir de la grippe: revenir aux gestes barrière et au masque pour éviter la propagation de la grippe. Et se faire vacciner contre la grippe, conseillent les médecins.