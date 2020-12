Météo : La grisaille va-t-elle arrêter de taper l’incruste dans le ciel de décembre?

Depuis le début du mois, le soleil n’a fait son apparition dans le pays qu’en de rares occasions, selon SRF Meteo. La situation devrait s’améliorer, mais pas pour tout le monde.

Le soleil, ce grand absent

C’est le cas par exemple d’Aarau, qui enregistre à peine 2h de soleil depuis le début du mois. Zurich et Berne font à peine mieux, avec une fenêtre totale de 4h pour quiconque espérait profiter des rayons. Et comme la grisaille n’est plus seulement brumeuse, comme en novembre, mais aussi nuageuse, elle affecte également les régions de montagne. Sur le Säntis, SRF Meteo ne relève ainsi que 30h de soleil en décembre. C’est les Diablerets qui détiennent le record de la région la plus lumineuse jusqu’à présent, avec 34h d’ensoleillement.