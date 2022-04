Coronavirus en Chine : La grogne monte à Shanghai face au confinement

Alors que les autorités avaient annoncé une mise sous cloche alternée entre l’est et l’ouest de la ville, des quartiers restent confinés en raison de la découverte de nouveaux cas positifs.

Des Shanghaïens exprimaient vendredi leur frustration vis-à-vis de l’accès à la nourriture et du confinement croissant de la métropole chinoise, qui affronte sa pire flambée épidémique depuis le début de la pandémie.

«Un confinement général»

Allées et autoroutes vides, place aux robots

Or, de larges zones de Pudong, où se trouve le principal aéroport international de la ville et les emblématiques gratte-ciels de son quartier d’affaires, sont restées confinées en raison de la découverte de cas positifs. «C’est de fait un confinement général de la ville», juge un utilisateur du réseau social Weibo. «Beaucoup de rues et de complexes résidentiels de Pudong sont toujours confinés», affirme-t-il.