Dernier du classement de Ligue 1, Dijon n’avait pas besoin de cela. Dimanche dans le cadre de la 11e journée de championnat, Anthony Racioppi a joué avec le feu et s’est brûlé, lors de la rencontre entre les Dijonnais et le RC Lens.

Une erreur de jeunesse qui se paie cash et qui coûte des points à son équipe. Car cette ouverture du score sera le seul but de la rencontre. «C’est une grosse déception. Nous avons livré vingt bonnes premières minutes, et il y a ce but, sur une erreur individuelle d’Anthony Racioppi, que je ne veux pas accabler. Ce but nous fait mal moralement. L’objectif était de produire un jeu technique. Il faut être capable de se révolter. En deuxième mi-temps, il y a eu trop de précipitation. Désormais, il faut digérer et se concentrer sur notre prochain match, à Nice», a commenté l’entraîneur David Linarès .