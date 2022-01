Tennis - La grosse colère de Daniil Medvedev contre l’arbitre

On sait que les relations sont entre Medvedev et Tsitsipas sont souvent tendues, mais le niveau est encore monté d’un cran ce vendredi . Alors que le Russe venait de se faire breaker dans le deuxième set (5-4 pour Tsitsipas), il s'en est pris à l'arbitre en se plaignant du comportement du père de Tsitsipas, Apostolos.

Après sa victoire en quatre sets – 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-1 en exactement 2h30 –, Medvedev s’en est expliqué: «J’ai souvent perdu des matches à cause mon emportement, a-t-il dit au micro de la Rod Laver Arena, face à Jim Courier. J’ai ensuite essayé de me reconcentrer. Je vais faire de mon mieux pour travailler là-dessus et m’améliorer. Le scénario de la fin de troisième set m’a aidé, cela m’a remis dans le match. Après, j’ai pu gérer. C’est vrai que j’avais peur de manquer de ressources. Mais les forces me sont revenues.»