Football - La grosse colère de Mario Balotelli

Non content de se faire remplacer à la 57e minute du match contre Konyaspor, l’attaquant de 31 ans a passé ses nerfs sur le banc et même donné un coup à un coéquipier sur le banc. Le match s’est finalement terminé sur le score de 1-1 et l’entraîneur de Demirspor, Samet Ayababa a tenté de calmer le jeu après le match. «Mario Balotelli a le droit d’être en colère après son remplacement. Tous les joueurs ressentent de la colère quand ils sortent du terrain», a tempéré le technicien turc.