Etats-Unis: La grosse fuite de pétrole sur l’oléoduc Keystone en voie d’être maîtrisée

États-Unis : La grosse fuite de pétrole sur l’oléoduc Keystone en voie d’être maîtrisée

La fuite sur l’oléoduc Keystone, estimé à plus 2,2 millions de litres de brut, pourrait être la plus grosse fuite de pétrole aux États-Unis depuis 2013.

Getty Images via AFP

La cause de la rupture du tuyau n’avait pas été identifiée dans l’immédiat. (Image d’illustration)

Si l’estimation sur l’ampleur de l’écoulement se confirme, il s’agira de la plus grosse fuite de pétrole aux États-Unis depuis 2013, selon l’association Pipeline Safety Trust, qui promeut la sécurité des oléoducs. L’entreprise canadienne TC Energy, qui exploite l’infrastructure, a repéré l’incident mercredi soir dans le Kansas et a, dans la foulée, arrêté en urgence les flux d’hydrocarbures dans le tuyau.

«Le segment affecté reste isolé» et l’écoulement du pétrole en aval «est contenu», a affirmé l’entreprise dans un message vendredi. La cause de la rupture du tuyau n’avait pas été identifiée dans l’immédiat. «Nous surveillons et enquêtons sur la fuite du pipeline Keystone», a affirmé le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, dans un tweet.