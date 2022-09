Valais : La grotte de glace d’Arolla s’est effondrée

Elle était en sursis depuis déjà plusieurs mois et a fini par céder. Malmenée par les températures et la fonte du glacier du Mont Collon, qui culmine à 3636 mètres au-dessus d’Arolla (VS), la magnifique grotte de glace s’est écroulée dans la nuit de lundi à mardi, selon «Le Nouvelliste».