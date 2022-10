Lausanne : «La grue a versé devant mes yeux en une fraction de seconde»

Une grue a chuté sur un chantier entre le quartier de la Bourdonnette et l’Université de Lausanne, vendredi vers midi. L’engin de chantier, qui mesurait entre 20 et 30 mètres de haut selon un témoin, s’est abattu pour des raisons encore inconnues. «Je passais par là en voiture, j’ai vu la chute, et surtout entendu le bruit, rapporte un lecteur. J’ai l’impression que la grue a cassé ou plié. En tout cas, elle a versé en une fraction de seconde. Des gens disent que le grutier était à bord, mais je ne l’ai pas vu moi-même. J’ai immédiatement appelé les secours, qui ont mis au moins 5 minutes pour répondre», relève ce témoin, faisant référence à la crise que connaît actuellement la centrale d’appel de la police.