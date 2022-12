Blonay-St-Légier (VD) : La grue d’un camion a percuté un pont autoroutier et causé de gros dégâts

Le système de levage d’un camion de ramassage des ordures s’est déployé au plus mauvais moment.

Alors qu’il circulait sur la route de Chailly en direction de Montreux à bord de son camion de récupération des ordures, mercredi 14 décembre à Blonay, un chauffeur a connu une bien désagréable mésaventure. La grue de son engin s’est soudainement levée pour une raison indéterminée et elle a percuté le pont autoroutier de l’autoroute A9. Le pont, sa barrière et la glissière de sécurité ont été endommagés. Quant à la grue, elle a littéralement été arrachée.

Une importante quantité d’huile s’est répandue sur la chaussée et dans les canalisations. Six pompiers sont intervenus pour poser un barrage dans le ruisseau à proximité et répandre du produit absorbant sur la chaussée.