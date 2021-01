Mathilde Gremaud sur la plus haute marche du podium.

«Là-bas, on n’y va pas pour finir 5e». Dans une vidéo postée par «Swissfreeski» sur les réseaux sociaux il y a 48 heures, Mathilde Gremaud avait annoncé la couleur à sa manière. Déjà quintuple médaillée – quatre fois en Big Air et une en slopestyle – aux Winter X Games, la Fribourgeoise de 20 ans a décroché vendredi soir à Aspen la troisième breloque en or de sa jeune carrière en Big Air.