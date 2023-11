La GSsA lance une initiative contre le réarmement nucléaire

«Si le Conseil fédéral se dérobe à l'idée d’appliquer les demandes du parlement et d'être actif en matière de désarmement nucléaire, le corps électoral doit l'y obliger», écrit la secrétaire politique du GSsA Pauline Schneider dans un communiqué samedi, jour où l’assemblée du groupe a voté pour lancer une initiative populaire. Formellement, le GSsA va approcher l’ONG suisse ICAN, qui a annoncé cette semaine vouloir créer un texte pour ce même but.

Une position à réévaluer

Toutefois, depuis le début de la guerre en Ukraine, les choses ont changé. La Confédération dit qu’elle va «réévaluer sa position». «En s'en prenant à l'Ukraine, la Russie a ruiné la paix européenne. Cette guerre marque un tournant en matière de politique étrangère et de sécurité dont la Suisse devra tenir compte, le cas échéant en ratifiant le TIAN», a écrit le Conseil fédéral en réponse à un postulat déposé au parlement et qui l’invite à analyser les implications d’une signature.

«Le réarmement nucléaire est l'une des plus grandes menaces de notre époque. La Suisse peut et doit apporter ici sa contribution à un monde plus pacifique et plus sûr», ajoute encore Pauline Schneider du GSsA.