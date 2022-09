Caraïbes : La Guadeloupe se prépare avant la tempête Fiona

Ces dernières heures, la tempête Fiona, qui devait initialement effleurer l’archipel «est descendue un peu plus vers le Sud que prévu», selon Météo-France.

«Pluies diluviennes»

Les météorologistes ont placé l’archipel en vigilance orange pour «vents violents», et maintenu la même vigilance orange pour les «fortes pluies et orages», selon un bulletin météo envoyé par la préfecture de Guadeloupe. «Des pluies diluviennes générant de nombreuses inondations sont à craindre en fin de journée, puis en soirée et cette nuit de vendredi à samedi», a annoncé le Centre météorologique de Guadeloupe. Une amélioration est attendue à partir de dimanche matin.