Colombie : La guérilla de l’ELN lève son «confinement armé» pour les fêtes

La guérilla de l’ELN a levé le confinement de 10’000 personnes dans le nord-ouest de la Colombie dans le cadre d’un «cessez-le-feu unilatéral» pendant les fêtes, a annoncé mardi le président Gustavo Petro. «Le confinement armé a été levé dans les fleuves San Juan et Calima», a déclaré Gustavo Petro sur Twitter en référence au confinement forcé des populations sous la contrainte de la guérilla. «Les forces de l’ordre vont soutenir les populations du Choco et du Valle (del Cauca) à travers des actions humanitaires», a-t-il ajouté.

L’Armée de libération nationale (ELN, guévariste) avait confiné à partir du 15 décembre les populations d’une partie des départements du Choco et du Valle del Cauca en raison d’attaques supposées de groupes paramilitaires. La population «a finalement été entendue : c’est un nouveau geste de paix de l’ELN dont nous sommes reconnaissants et nous attendons la même chose de la part de tous ceux qui aspirent au dialogue et à la paix», a souligné pour sa part, également sur Twitter, le ministre colombien de l’Intérieur, Alfonso Prada.