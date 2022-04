Guerre en Ukraine : Le conflit a déjà des effets sur les prix en Suisse

La hausse des prix des carburants a fait grimper de 0,6% l’indice des prix à la consommation en mars, même si certains secteurs enregistrent une baisse.

Ce sont les produits importés qui sont le plus fortement partis à la hausse.

La hausse de l’IPC de 0,6% par rapport au mois précédent s’explique par plusieurs facteurs, dont l’augmentation des prix des carburants. Les prix du mazout ont également augmenté, de même que ceux des transports aériens. La guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques qui en découlent et le bal des sanctions entre Russie, Union européenne et Etats-Unis ont fait flamber les prix des carburants et des matières premières, ces dernières semaines.