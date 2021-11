ONU : La guerre au Yémen aura fait 377’000 morts d’ici à la fin 2021

Quelque 60% des décès au Yémen sont dus aux conséquences indirectes du conflit qui dure depuis 2015, selon l’ONU qui déplore la plus grande catastrophe humanitaire du monde.

Pire catastrophe humanitaire

Selon le PNUD, «1,3 million de personnes» sont menacées de mort si un accord de paix n’était pas conclu d’ici 2030. «Une proportion croissante de ces décès se produira… en raison des conséquences indirectes de la crise sur les moyens de subsistance, les prix des denrées alimentaires et la détérioration des services de base, tels que la santé et l’éducation», est-il indiqué.

L’escalade des combats, y compris les batailles de chars et les bombardements réguliers par des avions et des drones, a détruit dans certaines zones même les infrastructures les plus élémentaires, poursuit le rapport.

Des millions de personnes sont au bord de la famine, les deux tiers des Yéménites dépendant de l’aide humanitaire, selon l’ONU. «Le Yémen est la pire et la plus grande catastrophe humanitaire au monde, et cette catastrophe continue de s’aggraver», a rappelé l’ONU et «plus de 80% de la population» d’environ 30 millions d’habitants «a besoin d’une aide humanitaire».