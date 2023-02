Conflit en Ukraine : «La guerre changera quand nous recevrons des armes lourdes»

Sur le front, les soldats ukrainiens attendent davantage d’obus et de chars. Car les vieux T-64, quinquagénaires, montrent chaque jour leurs limites: obus coincés, fuites d’huile et moteur récalcitrant.

Dans un champ gelé de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, un char T-64 ukrainien émerge d’un filet de camouflage, transformant la neige en boue sous ses chenilles. Depuis le début de l’invasion russe, il y a près d’un an, ces vieux engins souvent rouillés, datant de l’ère soviétique, ont mené la riposte ukrainienne contre les forces de Moscou, ciblant directement les positions ennemies à une courte distance ou bien plus profondément derrière leurs lignes.

Peu de changements en 50 ans

Pourtant, ces nouveaux chars n’arriveront pas assez tôt, et le besoin le plus urgent est de disposer rapidement d’un nouveau stock de munitions. «En ce moment, nous manquons d’obus. À certains endroits du front, on utilise plus les chars que l’artillerie», regrette Igor Khonko. «Il peut arriver que vous tiriez 28 obus en dix minutes… Alors une fois que vous avez terminé, vous devez retourner en chercher de nouveaux.»