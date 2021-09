Etats-Unis : La «guerre contre le terrorisme» a été lucrative pour les GAFA

Trois ONG militantes publient un rapport sur les liens entre la Défense et les grands manitous de Google, Amazon, Facebook, Microsoft ou encore Twitter, évoquant des «contrats militaires».

Le rapport, diffusé jeudi par trois mouvements d’activistes (Action Center on Race and the Economy, MPower Change et LittleSis), détaille comment plusieurs agences et ministères américains ont eu de plus en plus recours à ces mastodontes technologiques depuis plus de 15 ans.