Olaf Scholz : «La guerre de Poutine» qui «remet en cause la paix en Europe»

Le chancelier allemand dénonce l’invasion ukrainienne. Il a convoqué les députés allemands en session extraordinaire dimanche.

L’invasion russe de l’Ukraine «met en danger la vie d’innombrables innocents» et «remet en cause la paix» en Europe, a estimé jeudi Olaf Scholz.

«Poutine apporte ainsi la souffrance et la destruction à ses voisins directs, il viole la souveraineté et les frontières de l’Ukraine, il met en danger la vie d’innombrables innocents en Ukraine et en fin de compte, il remet en cause la paix sur notre continent», a fustigé le successeur d’Angela Merkel.