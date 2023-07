«La guerre des coûts est perdue pour nous petits commerçants»

Filipe, propriétaire du magasin «La magie du naturel» aux Geneveys-sur-Coffrane (NE), a sauté au plafond quand il a lu que les grandes entreprises telles que Galaxus n’allaient pas voir passer la hausse annoncée des prix de La Poste. «Les grosses enseignes d’e-commerce ne subissent que de légères majorations, au détriment des petites qui subissent une très forte augmentation», explique-t-il. En 2023, il bénéficiait d’un tarif préférentiel accordé aux commerces envoyant plus de 2500 colis par an. Dès 2024, ce seuil s’élèvera à 5000, privant ainsi de nombreuses petites entreprises de ces prix avantageux.

Stefan Dauner, porte-parole de La Poste, assure que le géant jaune «ne veut en aucun cas péjorer les petites entreprises». Cette augmentation devrait permettre une meilleure égalité de traitement entre les clients commerciaux, «grâce au rabais mensuel automatisé». Aujourd’hui, La Poste propose un rabais de 1% à tous ses clients commerciaux qui déboursent plus de 250 francs par mois pour leurs envois. Dès 2024, ce rabais sera graduel. Ainsi, dès 500 francs de frais postaux par mois, les entreprises bénéficieront de 2% de rabais; à partir de 1000 francs, 4% seront accordés (6% dès 1500 et 8% dès 2000). Le géant jaune entend ainsi garantir que «le plus grand nombre de clients commerciaux disposent des mêmes conditions».